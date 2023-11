Tela seicentesca all’antico splendore

La Diocesi di San Miniato, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Crédit Agricole Italia, presenterà il restauro dell’opera conservata nel palazzo vescovile raffigurante Maria Maddalena d’Austria, Granduchessa di Toscana e moglie di Cosimo II de’ Medici. In chiusura dell’anno giubilare, infatti, è stato portato a termine l’intervento conservativo del ritratto della personalità che ha contribuito, in maniera sostanziale, alla sua nascita. Appuntamento giovedì 16 novembre alle 17, nella Sala del trono del palazzo vescovile. Interverranno il vescovo Giovanni Paccosi, Giovanni Urti, presidente della Fondazione Crsm, il dottor Massimo Cerbai, responsabile della Direzione Regionale di Crédit Agricole Italia, il sindaco Simone Giglioli, il soprintendente Valerio Tesi, e la restauratrice Sandra Pucci.