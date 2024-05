Teatro Real illusion, per sognare con Triggiano

Cresce l’attesa per le tre repliche di Gaetano Triggiano. Dopo il successo delle prime serate della rassegna I Concerti nella Repubblica il palco del teatro Odeon di Ponsacco è pronto ad accogliere Real illusion, lo spettacolo dell’illusionista di casa. Questa sera alle 21.15 il primo appuntamento e poi eccezionalmente doppia replica domani alle 16.30 e alle 21.15.

Toscano d’origine, ginnasta in gioventù, Gaetano Triggiano è oggi considerato uno dei più grandi illusionisti a livello mondiale. Attratto dalla magia sin da bambino, all’età di cinque anni ebbe in regalo dal padre la scatola del mago. Ma è stato quando suo padre lo portò ad assistere al primo spettacolo di illusionismo a Roma che qualcosa in lui si mosse: all’età di otto anni Gaetano capì che quella sarebbe stata la sua vita. Da quel momento ha studiato con i più grandi maestri e professionisti della magia, ed è stato proprio frequentando questo mondo che nel 1998 è avvenuto l’incontro a Roma con Arturo Brachetti, il cui aiuto è stato prezioso soprattutto nei primi anni della sua carriera. Gaetano ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2011 è stato autore e consulente del programma televisivo “Chi ha incastrato Peter Pan” condotto da Paolo Bonolis, e ha elaborato il visual concept e curato la regia degli show teatrali di Giorgio Panariello “Panariello non esiste” (2011) e “Panariello sotto l’albero” (2014). Nell’inverno 2013, al Luzhniki Stadium di Mosca, è stato il mattatore e il protagonista de “Il Mago di Oz” incantando più di 220 mila spettatori.

Da due anni è impegnato nei maggiori teatri italiani con il suo ultimo one man show Real illusion, un viaggio tra realtà e immaginazione, in uno spazio senza tempo, per scoprire l’essenza stessa della magia. Sul palcoscenico Gaetano è affiancato da speciali ballerini e accompagnato dall’originale e coinvolgente colonna sonora del maestro Angelo Talocci. Preziosa la collaborazione di Alessio Tagliento, autore di programmi televisivi tra cui Zelig, Colorado Cafè e Quelli che il Calcio. La direzione artistica è affidata al geniale Arturo Brachetti. Uno spettacolo di effetti speciali e grandi illusioni che farà divertire e sognare ad occhi aperti adulti e bambini, che trasporterà il pubblico nell’incanto della magia.