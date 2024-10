Teatro Piaf raccontata tramite le sue canzoni

BIENTINA

Teatro prosa per viaggiare nella vita della cantante di “La Vie En Rose”. Venerdì 18 ottobre 2024 alle 21,30, al Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa), in Via XX Settembre 30, Remuda Teatro presenta ‘Piaf’.

Con Veronica Rivolta. Testo e regia di Federico Malvaldi. Costumi di Marta Montanelli. In seno al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2024, XXVII Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Da non perdere una visita all’oasi di Tanali, ottima occasione di birdwatching.

Lo spettacolo racconta di una storia tormentata iniziata su un marciapiede di Parigi, davanti al numero 72 di Rue Belleville: meno di due chilometri dalla tomba del Père Lachaise dove adesso riposa in un trionfo di fiori. “Una donna troppo piccola, per una voce così grande”. Questo è quello che dicevano di lei.

Proprio da questo aneddoto si sviluppa un racconto fatto di musica, amore, autodistruzione, disperazione e momenti di intensissima felicità.

Al centro di tutto, oltre alla vita, ci sono le sue canzoni più celebri – Je Ne Regrette Rien, Padam Padam, Hymne A L’Amour – e soprattutto la sua voce vibrante e potente, capace di raggiungere picchi di intensità così alti da dimenticare che il corpo che la contiene sta lentamente morendo a causa di un’esistenza sregolata.

Un’esistenza che solo i più grandi e i più disperati si possono permettere di vivere. Piaf non vuole essere uno spettacolo biografico, ma si proprone di far continuare a vivere la grandezza di una donna e della sua voce, icona di Francia e del mondo intero: perché ancora oggi, in qualunque angolo del mondo ti trovi, quando senti gracchiare da un vecchio disco “La Vie En Rose” ti vedi apparire davanti le strade, i quartieri, le luci, i caffè di Parigi e pensi che non si possa vivere altrove.

Ingresso euro 8,00. Alle 20,00 cena convenzionata presso i ristoranti del paese (chiedere al momento della prenotazione). Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354.