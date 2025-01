Teatro Indagare sul palco la psiche umana

PONTEDERAAl teatro Era di Pontedera, l’11 e il 12 gennaio, rispettivamente alle 21 e alle 17.30, arriva un’indagine sulla psiche e sull’anima con Francesco Pannofino, protagonista di "Chi è io?", scritto e diretto da Angelo Longoni. Una commedia psicologica, psichedelica, che vede in scena, al fianco di Pannofino, Emanuela Rossi, Eleonora Ivone, Andrea Pannofino, e che agisce su spettatori e personaggi in modo realistico e visionario. Tre i piani narrativi: quello della realtà, quello metafisico e quello della finzione di uno show televisivo. Le scene sono di Gianluca Amodio, i costumi di Lia Morandini, le musiche di Paolo Vivaldi in collaborazione con Aldina Vitelli, il video è a cura di Gianluca Amodio, Gianni Del Popolo. Produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo.

Dopo Pontedera, lo spettacolo sarà a Firenze, al Teatro della Pergola, dal 28 gennaio al 2 febbraio. "Chi è io?" si chiede il grande intellettuale e psicoanalista Leo Mayer, interpretato da Francesco Pannofino, insieme alle persone che ama e che lo amano, in un tumulto di paure e passioni, mentre rivive il sogno della sua vita in un vortice di annegamento. I sogni curano davvero la realtà, mischiandola con l’irreale? Mayer ripercorrere alcuni momenti della sua vita con spostamenti della credibilità, verosimili, ma non veri. È così che lui, ironico pensatore, critico raffinato e sarcastico della società, si trova nel tritacarne trash di un’ospitata televisiva in cui tutto viene fuso e mischiato. L’alto e il basso sono indistinguibili, lo spaesamento è comico e inquietante. Ha a che fare anche con alcuni suoi pazienti, personaggi complessi e sfaccettati, che sfuggono alle normali regole comportamentali, relazionali, affettive e psichiche della psicanalisi tradizionale. Ma non finisce qui, perché c’e` anche la realtà, quella del mondo dei vivi, dove ognuno ha un ruolo, un legame, un rancore, un desiderio. Tutti abitiamo contemporaneamente la realtà, la fantasia e l’inconscio e tutti ci facciamo la stessa domanda: cosa conta davvero nella vita? Cosa siamo e cosa vogliamo? Quello che vogliono tutti: amore e perdono. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del teatro e su teatrodellatoscana.vivaticket.it.