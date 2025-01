Teatro Il Baule dei sogni festeggia 40 anni

COMPRENSORIO DEL CUOIOLa rassegna “Il baule dei sogni“ arriva quest’anno alla quarantesima edizione e si attesta come la più longeva rete regionale dedicata al teatro per le nuove generazioni, che vede collaborare in sinergia la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli val d’Arno, Santa Maria a Monte e San Miniato. Una rete che genera uno dei più importanti programmi, progetti di teatro per ragazzi, scuole e famiglie a livello nazionale.

Il debutto del Baule quest’anno avviene in un giorno particolare: lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, che i bambini attendono per vedere se la Befana porterà doni o carbone. Si festeggia, quindi, al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno l’arrivo della dolce vecchina con lo spettacolo Giac e il Natale dimenticato di e con Elisabetta Dini, disegni e animazione digitale Ines Cattabriga, produzione Officine Tok. Giac è un bambino che ama camminare e pensare. Nel paese di Giac tutti si sono dimenticati del Natale, compreso lui! Ma il nostro protagonista sente che qualcosa non va, così inizia ad indagare. Durante la sua ricerca incontra tanti personaggi che lo aiutano a comporre il puzzle che tutte le notti affolla i suoi sogni. Una favola che ci racconta, attraverso parole e colori, che "per non dimenticare le cose belle, basta chiamarle per nome". E poi si sa Natale, sta sempre bene la morale.

Il programma del Baule dei sogni prosegue poi per le tre domeniche di gennaio: 12 gennaio Cenerentola in bianco e nero della compagnia Proscenio, 19 gennaio Fiabe Jazz – i musicanti di Brema di Teatro popolare dell’arte, infine il 26 gennaio Il gatto con gli stivali della compagnia Nata. È in via di definizione la programmazione del Baule dei sogni al Teatro comunale di Santa Maria a Monte, che si terrà nei mesi di maggio e giugno. Inizio spettacolo alle 17 se non diversamente indicato.

Biglietti 3 euro per i bambini e 4.5 euro per gli adulti. Il 6 gennaio a ogni bambino pagante verrà regalata una calza della befana. Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (0571/81629-83758) o scrivere a [email protected].

Ilenia Pistolesi