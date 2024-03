Teatro Era A Pontedera "Magnifica presenza"

Stasera e domani alle 21 al Teatro Era, Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Federico Cesari saranno protagonisti di "Magnifica Presenza", uno spettacolo di Ferzan Ozpetek Illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto. Dopo Mine Vaganti, Ferzan Ozpetek torna al Teatro Era di Pontedera per due date già sold out, il 27 e 28 marzo, con il nuovo adattamento di uno dei suoi successi cinematografici: Magnifica presenza. Lo spettacolo vede protagonisti Serra Yilmaz nel ruolo di Lea, Tosca D’Aquino come Maria, e Federico Cesari, al suo debutto teatrale, che interpreta Pietro. Completano il potente cast Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella, nei ruoli di personaggi che oscillano tra il reale e l’onirico. Pietro è un giovane che si trasferisce a Roma con l’ambizione di diventare attore. La sua esistenza nella nuova abitazione romana viene tuttavia turbata da strane presenze, che solo lui può vedere; si tratta di una bizzarra compagnia teatrale con cui poi instaura un rapporto d’amicizia. Compatito dalla cugina Maria, che cerca di guarirlo da queste continue allucinazioni, Pietro tenterà invece di andare a fondo della storia, cercando di capire le ragioni che trattengono nel presente questa sorta di fantasmi.

La trama, che naviga tra il sogno e la realtà, promette di essere un’esperienza teatrale immersiva. Magnifica Presenza rappresenta un’opportunità per il pubblico di assistere alla trasposizione teatrale di un film acclamato, evidenziando la capacità di Ozpetek di trasportare le sue storie dallo schermo al palcoscenico con maestria e sensibilità. Ozpetec è uno dei registi più amati e acclarati non solo nel panorama cinematografico italiano: regista, sceneggiatore e scrittore, sin dal debutto si è fatto riconoscere e amare dal pubblico e dalla critica Fra le sue pellicole, ricordiamo, oltre a "Magnifica Presenza", "Il bagno turco", "Le fate ignoranti", "La finestra di fronte", "Saturno contro", "Napoli velata", "Cuore sacro". Film consacrati dal pubblico e da premi prestigiosi come i David di Donatello e i Nastri d’Argento-