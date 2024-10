Tartufo Tappa a Forcoli per il grande evento

Siamo già nel pieno dell’autunno del tartufo, e le prime pepite sono pronte per i piatti. Così fra degustazioni, laboratori e caccia al tartufo, la macchina organizzativa della 38esima edizione della mostra mercato del tartufo di Forcoli è in pieno fermento. La kermesse è stata presentata a palazzo del Pegaso a Firenze. L’evento si terrà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre a Forcoli, frazione del comune di Palaia (Pisa). "Il tartufo rappresenta la toscanità nel mondo – ha detto il presidente dell’Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo – è uno dei nostri segni distintivi e Palaia è una delle capitali del tartufo toscano. È un modo per raccontare la qualità e la salubrità di un territorio ma anche un’esperienza da vivere con la caccia al tartufo che farà conoscere e capire come si cava il tubero".

"Il tartufo è anche un motore economico – ha aggiunto il consigliere regionale Andrea Pieroni – attorno al quale si è creata una preziosa filiera di livello e di valore con aziende che lo vendono e lo trasformano". Pieroni ha poi ricordato la nuova legge regionale sul tartufo con annesso regolamento che a breve entreranno in vigore. "Un’edizione importante, quella 2024 – ha precisato la sindaca Marica Guerrini – perché coincide con le giornate del Fai e quindi, ci saranno tante visite guidate nel territorio di Palaia". Poi Guerrini ha parlato della scelta di inclusività, “abbiamo deciso di dare il tartufo d’oro al canoista paraolimpico Christian Volpi che ha partecipato alle olimpiadi di Parigi e a Michela Castellani che ha accompagnato tutto il gruppo toscano".

Alla presentazione del ricco programma di eveti che faranno da sfondo al tartufo e alle tipicità del territorio era presente anche Michele Galardi, rappresentante Nuova Primavera che ha parlato della mostra mercato e dell’inaugurazione venerdì 11 con una cena di gala su prenotazione. Dal sabato pomeriggio alle 14,30, negli stand si potranno trovare tartufi, funghi porcini e altri prodotti enogastronomici del territorio.L’evento si terrà negli spazi del Centro Nuova Primavera a Forcoli. Per partecipare alle cene è necessario prenotare al 353.4612081.

C. B.