Tartufo marzuolo Si alza il sipario

Inizia oggi un trittico di iniziative dedicate al tartufo marzuolo. Un tour di feste che unisce San Miniato, Cigoli e Corazzano nel nome di un altro frutto pregiato di queste terre: il tartufo bianchetto. Il sipario si alza oggi a San Miniato in occasione del mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, in una giornata di festa dove assaggiare il tartufo marzuolo e le tipicità locali di San Miniato, oltre alla possibilità di prendere parte a un’analisi sensoriale del tartufo con i tartufai. A promuovere e coordinare questa stagione dedicata al tartufo primaverile è Fondazione San Miniato Promozione, con l’ausilio dell’amministrazione comunale. La Fondazione presieduta da Marzio Gabbanini ripropone così la seconda edizione del progetto tartufo tutto l’anno che – al nobile tartufo bianco pregiato – aggiunge anche il marzuolo primaverile e il nero estivo. Il taglio del nastro stamani alle 10,30 ai Loggiati di San Domenico. Poi a seguire una giornata intensa di iniziative. Il marzuolo sarà poi al centro dell ventitreesima edizione della mostra mercato a Cigoli il 18-19 marzo. Nel weekend precedente (sabato 11 e domenica 12), la scena sarà per la sagra di Corazzano.