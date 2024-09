Tartufo, iniziano le sagre. Ecco i "giorni" a La Serra

Il tartufo, quest’anno con il clima a favore, inizia la corsa verso novembre. E annuncia la prima sagra di una lunga lista. Quella del bianco e del fungo Porcino che si tiene a La Serra. L’edizione 2024 – la numero 17 - si svolgerà dal 27 al 29 settembre, con serate dedicate alla cena il venerdì e il sabato, mentre la domenica sarà possibile pranzare. Il menù sarà incentrato su due prelibatezze locali: il tartufo bianco delle colline samminiatesi e i porcini, protagonisti di piatti come tagliolini al tartufo (serviti nella carta stagnola per preservarne l’aroma), lasagne ai funghi, uova al tartufo e funghi fritti. Dopo l’evento a La Serra seguiranno quelli a Corazzano, Balconevisi, Ponte a Egola e San Miniato Basso, tutti antipasti del gran finale rappresentato dalla 53esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato nei weekend del 16-17 e 23-24 novembre e 30 novembre – 1 dicembre. "E’ il primo appuntamento della stagione del tartufo bianco ed è anche il primo per me come presidente – ha detto Azzurra Gronchi, neo presidente della Fondazione Smp –. Iniziamo con dei bellissimi tartufi e speriamo che la raccolta quest’anno sia migliore. Noi intanto lavoriamo per la mostra mercato che verrà preceduta da tutte le belle iniziative nelle frazioni di San Miniato".

C. B.