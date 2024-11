Tartufo, decolla la mostra. La ricetta di Oscar Farinetti: "Ora puntare in grande"

Il taglio del nastro in piazza Duomo insieme ai figuranti del corteo storico ha acceso i riflettori su una delle tre più importanti kermesse nazionali dedicate al tartufo: la mostra mercato di San Miniato che andrà avanti per tre fine settimana. Nella mattinata nell’auditorium Crédit Agricole sono stati nominati cinque nuovi ambasciatori del tartufo: Oscar Farinetti (imprenditore del food e fondatore di Eataly), Maura Latini (presidente Coop Italia), Ofelia Passaponti (Miss Italia 2024), Francesco Palumbo (direttore Fondazione Sistema Toscana) e Marzio Gabbanini (ex presidente Fondazione Smp e presidente del Dramma Popolare). Nell’occasione è stato ricordato anche Giorgio Morelli, decano dei tartufai venuto a mancare nei giorni scorsi. "San Miniato è la capitale toscana del tartufo, e dove il tartufo si celebra ogni mese dell’anno – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani – . E poi 70 anni fa qui fu trovato il tartufo più pesante della storia. Tutti gli ambasciatori potranno portare in alto il valore del nostro tartufo, aumentando così quella rete di comunicazione attraverso la quale San Miniato si fa conoscere a livello mondiale. E poi San Miniato è una città dove si è fatta la storia con la esse maiuscola, da Federico II a Napoleone a Giosuè Carducci a Mario Luzi". Tantisimi gli interventi, dal sindaco Giglioli a alla presidente della Fondazione Smp Gronchi, e altri ancora. A fare gli onori di casa, all’auditorium, Massimo Cerbai (direttore Toscana - Umbria Crédit Agricole Italia): "E’ una giornata importante – ha detto –. Questo territorio è attrattivo a 360 gradi: dalla ristorazione all’arte alla cultura, tutti valori aggiunti per la nostra comunità".

"Cinquant’anni fa venivo a San Miniato ad acquistare il tartufo per venderlo ad Alba – ha detto Farinetti – era una delle prime edizioni dell’allora sagra: avete fatto tantissima strada nel frattempo e potete contare su un territorio bellissimo che è stato mantenuto grazie a scelte lungimiranti. Il mio consiglio è quello di puntare in grande, pensando oltre i confini regionali e nazionali, portando nuovi ambasciatori internazionali". Stefania Saccardi, assessore regionale: "Il tartufo è una certezza per San Miniato, un prodotto di grande attrazione per la città, che fa arrivare gente da tutto il mondo". Ora festa. Saperi e bontà. Attesi in migliaia, già da oggi.

Carlo Baroni