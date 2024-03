Taglio dei pini: "Nessuna richiesta"

Taglio dei pini. Secondo una nota del Gruppo di intervento giuridico (Grig) la Soprintendenza di Pisa ha comunicato di non aver autorizzato alcun taglio di pini a Cigoli, in via Fiume, la salita che porta al Santuario della Madonna Madre dei Bimbi, e di non aver nemmeno ricevuto alcuna formale richiesta in tal senso da parte del Comune. "Da tempo – afferma GriG – secondo varie segnalazioni pervenute, vi sarebbe una simile intenzione, tuttavia non autorizzata, secondo quanto risposto dalla competente Soprintendenza". L’iniziativa riguarda Viale della Rimembranza di Cigoli che fu realizzato (come tutti i Viali e i Parchi della Rimembranza d’Italia) in memoria dei caduti durante la Prima Guerra Mondiale, come luoghi della memoria tutelati dalla legge e individuati quali beni culturali. Qualsiasi intervento in tali aree dev’essere, autorizzato".