Tabaccheria svaligiata di notte. Danno di oltre 5mila euro. Rotti cancello e porta blindata

SAN MINIATO BASSOUn danno che supera abbondantemente i 5mila euro. E meno male che i ladri non sono riusciti ad aprire la porta blindata del bunker delle sigarette, altrimenti sarebbe stato un colpo molto più pesante per David Carrai, titolare della rivendita di tabacchi in via Tosco Romagnola a San Miniato Basso."I malviventi sono entrati dopo aver spaccato un cancello e segato i tondini della porta blindata – racconta Carrai – L’allarme è scattato intorno alle 2 della notte tra il 30 e il 31 dicembre. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili giurati. Sono arrivato in pochi attimi per capire cosa fosse successo. Hanno portato via tutte le sigarette esposte dietro al bancone e nell’armadio basso. Ho fatto una prima stima del danno che supera i 5mila euro. Senza contare i lavori che dobbiamo far fare alle porte per sistemarle e ripristinarle per rimettere tutto in sicurezza. Sicuramente hanno segato i tondini della porta blindata con un flessibile. Impossibile che possano averlo fatto a mano. E nessuno ha sentito niente".

La tabaccheria "DavIre" si trova sulla Tosco Romagnola, in pieno centro abitato, in mezzo a tante altre attività e case. I malviventi sono entrati passando dalla porta laterale che si affaccia sul parcheggio. "Un danno grosso – aggiunge Carrai – E per fortuna non sono riusciti ad aprire la porta del bunker blindato dove tengo il magazzino delle sigarette. Altrimenti sarei qui a raccontare un’altra storia, un danno molto più ingente. Mi sono subito riattivato per fare rifornimento delle sigarette e assicurare il servizio alla clientela. Ma in questi giorni di festa non è facile avere subito i rifornimenti".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte, che erano in servizio di pattugliamento notturno del comprensorio del Cuoio che hanno effettuato i rilievi per cercare di risalire ai malviventi. Le telecamere di videosorveglianza della tabaccheria hanno ripreso i ladri. Ora le immagini verranno comparate con quelle della banca dati. Non ha funzionato, invece, l’allarme che getta fumo nell’ambiente.

