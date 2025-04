Sviluppo, ecco i fondi. La mappa dei progetti

VALDERA - COMPRENSORIO CUOIO

La Toscana mette in campo misure a sostegno del sistema moda regionale, settore strategico per l’economia e l’identità del territorio. Con una variazione di bilancio, la giunta regionale ha istituito un fondo strategico per la competitività del sistema moda, mettendo in campo fino a 38,25 milioni di euro per il 2025. Il fondo sosterrà investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e industrializzazione delle imprese toscane della moda, con particolare attenzione alla subfornitura delle micro, piccole e medie imprese. Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale, così commenta: "Questa misura rappresenta una risposta concreta a un comparto in sofferenza, in attesa che il governo centrale faccia la sua parte. Il distretto della pelle del Valdarno, come tutta la filiera moda della nostra regione, costituisce un patrimonio unico. Una scelta per cui ringraziamo il governatore Giani per la sua attenzione e sensibilità, e con cui la Regione ribadisce il sostegno alle imprese e ai lavoratori, offrendo strumenti per affrontare le sfide attuali e guardare al futuro con speranza". In Valdera piovono 2.393.000 euro per Calcinaia, Bientina, Buti e Palaia, approvati nell’ultima variazione di bilancio del consiglio regionale. Sono stati stanziati 800.000 euro per il completamento della scuola dell’infanzia e primaria di Calcinaia, con l’obiettivo di dotare l’edificio di tutte le caratteristiche di sicurezza.

Sul fronte della mobilità sostenibile, sono stati destinati 443.000 euro per il completamento della ciclovia Lucca-Pontedera nel tratto che attraversa i Comuni di Bientina e Buti, per incentivare la mobilità dolce e il turismo lento, ma anche occasioni di svago immersi nella natura per i residenti. È previsto un finanziamento di 1 milione, suddiviso su due annualità, per la riqualificazione delle vie del centro di Montefoscoli. "Con questi interventi – dice Mazzeo – dimostriamo ancora una volta la nostra attenzione concreta verso i territori. Investire nella sicurezza scolastica, nella mobilità sostenibile e nella valorizzazione dei centri storici significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, favorire nuove opportunità di sviluppo e costruire una Toscana sempre più innovativa e accogliente". A questi investimenti si aggiungeno 150.000 euro a sostegno dei percorsi di specializzazione dei medici veterinari nel dipartimento di scienze veterinarie dell’Università di Pisa.