Super Sagra per celebrare la ciliegia di Lari

Grande attesa quest’anno per la 66esima edizione della Sagra della Ciliegia di Lari, diventata prodotto Igp e premiata con la medaglia dal Senato della repubblica. La sagra si terrà i prossimi 25, 26 e 31 maggio,1 e 2 giugno e, proprio perché sarà un’edizione speciale, il borgo di Lari è già in fermento per vestirsi a festa e celebrare la regina rossa con tanti eventi.

"Si tratta di un riconoscimento importante che nobilita ancor di più l’ottenimento del marchio Igp per la ciliegia di Lari – ha commentato con orgoglio il sindaco Mirko Terreni – Voglio esprimere i miei sentiti ringraziamenti al senato della repubblica, che a seguito della nostra richiesta di patrocinio è addirittura andato oltre inviandoci questa medaglia di rappresentanza. Proprio per questo motivo rivolgo un grazie sincero anche alla senatrice Ylenia Zambito che si era fatta promotrice e portavoce della nostra istanza, colpita per il lavoro straordinario fatto per il riconoscimento del marchio e per come negli anni siamo riusciti a far crescere il nome della ciliegia di Lari nel mondo". "Come spesso diciamo - ha commentato Riccardo Salvetti, presidente Vivi Lari - quando c’è unione e si lavora tutti insieme per un unico scopo riusciamo a fare grandi cose per il nostro paese, e la 66esima Sagra della Ciliegia di Lari Igp sarà una di queste".

Si partirà sabato 25 maggio con l’apertura dello storico mercato della ciliegia, con tutti i produttori pronti ad accogliere i visitatori. A incorniciare il borgo, ci sarà anche il mercatino di hobbisti e creativi, distribuiti tutti intorno alle mura del castello e la novità di LariAgricola in piazza XX Settembre, con esposizioni e mercato degli agricoltori e la presenza di prodotti Dop-Igp e del famoso consorzio Quore Dop-Igp Toscana. Non mancheranno, quindi, le eccellenze gastronomiche toscane con uno stand aperto tutti i giorni e tanti momenti di intrattenimento con folklore e musica. Domenica sarà la volta del momento istituzionale in cui alle 18.30 sarà premiato con l’ambita Ciliegia d’Oro il produttore che ha saputo ottenere il frutto dalle qualità organolettiche migliori. Durante la cerimonia sarà istituito, e poi consegnato, il "Premio Laura Paperini – Imprenditore locale dell’anno", per ricordare la figura dell’appassionata e generosa imprenditrice, titolare del supermercato Conad de La Capannina, prematuramente scomparsa lo scorso anno. "Colgo l’occasione - ha dichiarato l’assessora alla valorizzazione della Ciliegia di Lari, Chiara Ciccarè - per ringraziare il comitato dei produttori per il lavoro sinergico svolto con l’amministrazione in tutti questi anni che ci ha portati ad ottenere questo riconoscimento fondamentale per Lari e per tutto il nostro territorio, espressione di qualità e autenticità indiscussa della nostra ciliegia, volano per la nostra economia e la promozione stessa di tutto il nostro territorio". Ultima importante novità: 25 e 26 maggio, 1 e 2 giugno navetta dalle ore 11,30 fino a tarda

notte. Tutto il programma su www.vivilari.it e www.visitcascianatermelari.it, fb:

Stefania Tavella