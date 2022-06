Sulle strade del centro centinaia di ragazzi per il Memorial Mariotti

Centinaia di ragazzi saranno i protagonisti dopodomani, mercoledì, della quattordicesima edizione del "Trofeo memorial Mariotti" di corsa su strada riservato alle categorie Cadetti, (2mila metri), Ragazzi (1.500), Esordienti A (1.000), Esordienti B (500), Esordienti C (300) e Pulcini (150) organizzato dalla Podistica Castelfranchese con il patrocinio del Comune di Castelfranco. "Dopo gli anni di stop a causa della pandemia – le parole del presidente della Podistica, Daniele Puccioni – quest’anno siamo riusciti a organizzare di nuovo questo bellissimo evento sportivo dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 15 anni che si svolgerà interamente sulle strade del centro storico di Castelfranco. Il ritrovo sarà alle 19. Per tutti i partecipanti ristori e medaglia ricordo. Nel corso degli anni questo memorial dedicato a Sergio Mariotti, uno dei fondatori della Podistica Castelfranchese, è cresciuto tantissimo come numero di iscritti. Dai 75 del 2007, il primo anno, siamo arrivati ai 221 del 2019, ultima edizione prima che la pandemia ci costringesse a rinviarlo. Le corse sono aperte a tutti i bambini e ragazzi, tesserati e non, purché presentino il certificato di idoneità fisica. Sono certo del successo della manifestazione e l’apprezzamento dei cittadini castelfranchesi per questo momento di vivacità nel nostro paese". Per iscrizioni contattare il 329 2911100 (Daniele Milani) o scrivere alla mail [email protected] Dovranno essere rispettate le norme in vigore anti-Covid.