Successo della Festa del teatro. Oltre quattromila spettatori. Il Dramma in scena a Rimini

Oltre 4mila spettatori per la Festa del Teatro 2024 e di suoi spettacoli. Con il solo Dramma Popolare, "Chi sei tu? La sfida di Gerusalemme" che ha riunito circa 3mila 800 persone, tra debutto e repliche, nella bellissima scena di piazza Duomo. Una sfida vinta, dunque, anche quest’anno, per la Fondazione Istituto del Dramma Popolare - guidata da Marzio Gabbanini – che si è affidata ad un testo dello scrittore francese Éric-Emmanuel Schmitt, una delle voci più autorevoli e versatili della letteratura contemporanea, per porre le coscienza davanti ai grandi dilemmi che agitano la storia. Un lavoro, questa messa in scena, che mette lo spettatore "dentro" in un viaggio fisico, pieno di incontri e accadimenti inaspettati, scavando nella sua interiorità. La sua voce, a tratti disillusa, a tratti commossa e rivelatrice ci porta attraverso una riflessione.

L’autore indaga la città dei tre monoteismi: Betlemme, Nazareth e Gerusalemme, esplorando in parallelo la sua conversione al cristianesimo. Durante questo intimo viaggio condivide il suo vissuto esponendo la strada necessaria per la coabitazione di credo diversi. La sfida di Gerusalemme è un’occasione per comunicare la complessità e l’urgenza della provocazione che giunge dalle terre di Israele e Palestina. Dove tutto è cominciato e dove la pace resta un miraggio. La Festa del Teatro - sostenuta in modo determinante da Fondazione Crsm e Credit Agricole Italia - ha chiuso ancora il sipario con successo. Dopo San Miniato "Chi sei tu?" sarà presentato il 20 agosto al Meeting dell’Amicizia tra i popoli di Rimini. Attore protagonista, Ettore Bassi. Regia di Otello Cenci. Musiche eseguite dal vivo da Mirna Kassis, Matteo Damele, Filippo Dionigi, Tomas Milner, con la partecipazione in video di Eric Emmanuel Schmitt.