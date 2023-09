Studenti aggrediti in Burkina Faso nel centro universitario Shalom

Pontera, 3 settembre 2023 – Un clima di paura. Studenti aggrediti e malmenati dai ladri nel centro universitario Shalom Laafi Roogo a Ouagadougou in Burkina Faso, Paese dove da decenni opera il gruppo missionario.

Da qui il grido di aiuto del movimento che in Valdera conta decine di volontari e varie sezioni. La situazione del terrorismo jihadista e il crescente arrivo di profughi nella periferia della capitale – spiega una nota – hanno fatto aumentare notevolmente i casi di aggressioni, furti, minacce e ostilità. "Ormai settimanalmente subiamo furti e aggressioni".

«Per cercare di aumentare la sicurezza – dicono allo Shalom :– abbiamo incrementato la presenza dei guardiani giorno e notte, tuttavia questo non ha fermato i furti, addirittura una notte i ladri si sono imbattuti in due studenti che stavano rientrando nelle loro stanze, e non avendo trovato niente da portare via li hanno aggrediti e malmenati".

Il centro è frequentato giorno e notte da oltre 150 studenti, più i professori e personale dell’università, una decina di diversamente abili, due suore che alloggiano nel centro, volontari, dipendenti e collaboratori di Shalom, ospiti occidentali e locali dell’ostello, fedeli che partecipano settimanalmente alle funzioni religiose.

Ecco l’appello: "E’ urgente alzare di un metro il muro di cinta e mettere il filo spinato. Il perimetro del muro è di 300 metri ci vogliono 7.500 euro per realizzare il lavoro. Dal Burkina ci chiedono aiuto! ne va della loro sicurezza e delle loro vite" E’ stato attivato un apposito link sul sito del movimento del effettuare le donazioni.

C. B.