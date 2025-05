Studente rapinato al Villaggio. FdI: "I ragazzi non denunciano. Hanno paura delle reazioni"

PONTEDERAUno studente che frequenta uno degli istituti Secondari di secondo grado del Villaggio Scolastico di Pontedera sarebbe stato rapinato poco dopo le 12 di martedì. A commettere il gravissimo reato sarebbero stati alcuni ragazzini minorenni armati di un coltellino che farebbero parte di una baby gang che ogni giorno imperverserebbe tra la passerella pedonale tra il centro cittadino e l’Era e il piazzale dei pulman allo stadio. La notizia è stata divulgata da Fratelli d’Italia sulla pagina facebook del partito di Pontedera dopo che un compagno di classe dello studente rapinato ha inviato un messaggio vocale a un amico che fa parte del partito di Giorgia Meloni raccontando l’accaduto. Lo studente sarebbe stato accerchiato dal gruppo di ragazzi che dopo avergli aperto lo zaino gli hanno portato via alcuni spiccioli. Volevano anche la carta di credito che il ragazzo è riuscito a difendere. Poi sarebbero scappati dopo l’arrivo di alcuni compagni di classe. Lo studente ha deciso di avvertire Fratelli d’Italia chiedendo l’intervento del partito e non di denunciare la rapina alle forze dell’ordine. "I ragazzi – spiega Matteo Bagnoli capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Pontedera – hanno paura a denunciare perché il giorno dopo la denuncia i rapinatori e aggressori se li ritrovano davanti negli stessi luoghi. Abbiamo inviato il vocale alle forze dell’ordine. Ma la domanda che ci facciamo è dove sono le telecamere che abbiamo chiesto a più riprese? Dov’è l’attenzione dell’amministrazione verso un luogo che ospita ogni giorno centinaia di giovani? Non è la prima segnalazione. Non è la prima richiesta di intervento. Serve più presidio, più prevenzione, più coraggio. Perché la sicurezza dei nostri figli non è un’opinione. È un dovere".