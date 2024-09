Strade, due emergenze. Il sindaco scrive all’Anas

VOLTERRA

Sono due le richieste che il sindaco di Volterra Giacomo Santi rivolge ad Anas: il taglio dell’erba sulle strade di sua competenza in Valdicecina e poi i lavori sulla ss 68 la loro pianificazione e i tempi di realizzazione. Santi nella prima lettera rivolta all’ingegner Stefano Liani, Responsabile Struttura Territoriale Toscana, si riferisce a una prima comunicazione avvenuta a inizio luglio e a cui non ha ricevuto risposta. "Desidero nuovamente richiamare la sua attenzione sui ritardi nei lavori di manutenzione delle tratte di vostra competenza – scrive il primo cittadino –. A questi ritardi, ormai evidenti a fine estate, si aggiunge il mancato sfalcio dell’erba, che sta creando una situazione di grave inefficienza gestionale. Mi rincresce dover insistere, ma mi vedo costretto a sottolineare ancora una volta la necessità di un pronto intervento di manutenzione. La vegetazione invasiva lungo le carreggiate compromette la visibilità, rappresentando un serio rischio per la sicurezza stradale e potenziale causa di incendi. Pertanto, vi invito cortesemente a provvedere con urgenza agli interventi di sfalcio e taglio della vegetazione, al fine di ripristinare condizioni adeguate di sicurezza e decoro lungo i tratti di strada in questione. Diventa difficile pensare di programmare interventi migliorativi, quando è già complesso gestire la manutenzione ordinaria".

L’altra missiva invece riguarda gli annosi problemi della Ss 68 Val di Cecina. Temi già affrontati in un precedente scambio di lettere alla fine del 2023 e a inizio 2024. "Ad oggi – scrive ancora Santi – si registrano significativi ritardi che stanno causando notevoli disagi e pericoli agli utenti della strada. La mancata realizzazione di questi interventi non solo compromette la fluidità del traffico, ma costituisce un serio rischio per la sicurezza degli automobilisti visto anche l’aumento del traffico per l’approssimarsi dell’alta stagione turistica. Comprendo che possono esserci delle difficoltà nella gestione dei lavori, ma è fondamentale ricevere un aggiornamento chiaro e tempestivo sullo stato attuale delle opere e sui nuovi tempi di completamento previsti. Vi invito pertanto a fornire una risposta dettagliata, comprensiva di un aggiornamento sui tempi di inizio/conclusione dei lavori".