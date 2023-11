Strade di sangue, famiglia distrutta. Muore in ospedale anche Antonella

Una tragedia che recide con le sue lame più affilate i fili forti che tengono uniti vincoli, amori, affetti familiari, amicizie che durano da anni. Una strada, la regionale 439 che collega Pomarance e Larderello, è una quinta di sangue che pietrifica i petti, che dilania una famiglia. Due cuori così vicini, che hanno smesso di battere a poche ore di distanza. Ieri mattina, sul paese di Pomarance piomba nuovamente in un magma di dolore che si fa doppio per il dramma che ha colpito Alessandro Rossi, classe ’65, ex dipendente Enel e sindacalista, e la moglie Antonella De Rossi, classe ‘64, impiegata. Rossi è deceduto nel tardo pomeriggio del 28 novembre dopo il fatale schianto in auto, sulla quale viaggiava insieme alla moglie. Un impatto frontale, micidiale con un’altra auto in località Bulera: troppo gravi le ferite riportate da Rossi e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. Ma negli attimi successivi l’incidente, anche il quadro clinico della moglie Antonella è apparso gravissimo: trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Cisanello, è morta ieri mattina. Come detto, a poche ore di distanza dal marito, che ha perso la vita sul colpo poco dopo il fatale impatto con l’altra auto. Un impatto violento, che ha distrutto l’auto della coppia. Una coppia che viveva a Pomarance, molto schiva e riservata, che condivideva una grande passione per le moto. Le cause del drammatico incidente sono ancora sotto la lente dei carabinieri, intervenuti per ricostruire la dinamica della tragedia. Le ipotesi, ma restiamo ancora saldi a un quadro teorico, parlerebbero di una delle due auto che avrebbe invaso l’altra corsia di marcia (quella della coppia o quella guidata da un 59enne di Larderello, rimasto ferito nello scontro e trasportato all’ospedale di Livorno) ma vi sono indagini in corso. Non è escluso che entrambe le auto abbiano perso il controllo, impattando fra loro. Sulle responsabiltà vi sono approfondimenti, propedeutici a aprire un fascicolo in procura. La salma di Rossi si trova all’istituto di medicina legale di Pisa per l’autopsia, dove è stata trasferita ieri mattina anche quella della moglie Antonella per stabilire se verrà effettuato un esame autoptico.

"L’amministrazione - sono le parole della sindaca Ilaria Bacci – si stringe attorno alle famiglie. Non siamo abituati a tali accadimenti e quando giungono così improvvisi lasciano un senso di smarrimento e di sconforto accentuato dal fatto che la nostra è pur sempre una piccola comunità che in circostanze come questa tende a sentirsi come una grande famiglia. Con questo sentimento di fraternità esprimo a nome di tutta la comunità la nostra sincera vicinanza".