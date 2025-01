Strade, cantieri in arrivo. Stop buche in via Leopardi: "Sarà un lavoro più lungo"

PONTEDERAVia Leopardi, la strada peggiore del centro di Pontedera se guardiamo alle condizioni dell’asfalto, sarà completamente rifatta. Una notizia attesa dai residenti e dalle tante persone che ogni giorno transitano dal tratto che collega viale della Repubblica, lungo la ferrovia, e via Dante in direzione stazione facendo slalom tra buche e deterioramenti. I lavori sono in programma per la primavera 2025. "Una strada – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli – che non era stata inserita nel piano degli asfalti proprio perché necessita di un intervento differente, strutturale. Abbiamo già stanziato le risorse necessarie e pensavamo di poter fare i lavori durante lo scorso autunno. Poi alcune prove ci hanno mostrato una situazione peggiore di quanto immaginassimo, così abbiamo deciso di prenderci il tempo per fare tutti gli accertamenti necessari per poi andare a rifare, praticamente da capo, la strada". In buona sostanza via Leopardi andrà sfatta e rifatta, completamente. Giovedì 16 gennaio ci saranno gli ultimi saggi, le ultime indagini, sulla strada che indicheranno con precisione quali saranno i lavori da svolgere sui sottoservizi e probabilmente su un tratto delle fognature.

"Si tratta di un intervento importante – continua – già presente nell’accordo quadro. Giovedì concluderemo i saggi per avere conferma delle criticità della strada per poi programmare i lavori. Sarà un intervento delicato per la viabilità cittadina perché comporterà la chiusura dell’intero tratto più ammalorato per consentire lo svolgimento dei lavori in una sola volta. Dopo le ultime prove decideremo anche quale sarà il periodo migliore per lo svolgimento dei lavori considerando le condizione meteorologiche e il traffico. Sicuramente sarà nella primavera del 2025". Giovedì 16 gennaio, per consentire lo svolgimento delle indagini, intanto via Leopardi sarà chiusa dalle 9 alle 18, con conseguente cambio delle rotte degli autobus che provengono da piazza Garibaldi e piazza Martiri della Libertà che dovranno percorrere via della Misericordia per raggiungere la stazione dei pullman. La differenza di condizione dell’asfalto tra via Leopardi e le altre strade intorno è netta e ben visibile anche ai non tecnici.

"Perché si è creata questa situazione? — conclude Belli — Probabilmente, e questo ce lo diranno con certezza le prove di giovedì, perché manca il sottofondo stradale, la stabilizzazione dell’asfalto. L’obiettivo sarà poi quello di arrivare a breve alla riqualificazione dell’intero quadrante comprendendo quindi anche via Dante, via della Misericordia e via Primo Maggio, dove a scuola chiusa, per cercare di creare meno disagio, sono previsti prima degli interventi del gas e poi la riasfaltatura". S.E.