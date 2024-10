Strada franata, rimandati i lavori: "Certi materiali ora sono introvabili"

VOLTERRA

La pioggia continua da quasi due mesi ha reso introvabili i geoblocchi. Si tratta di quei blocchi di cemento utilizzati per creare pareti di contenimento laddove si verificano frane o cedimenti. Esattamente ciò che servirebbe sulla strada provinciale Sp 16 che collega Volterra a Montecatini Val di Cecina, la strada del monte Volterrano. Un’arteria fondamentale chiusa da oltre una settimana, da quando la Provincia ne ha precluso l’accesso al traffico a seguito della frana causata dalle piogge di quei giorni. "La strada non può essere riaperta perché non sono riusciti a reperire i geoblocchi – spiega il sindaco di Volterra Giacomo Santi – la ditta ha finito le scorte, proprio a causa delle piogge di questa settimana che hanno reso questi materiali così richiesti". La ditta quindi deve provvedere a realizzare una nuova fornitura dei blocchi di cemento, considerando che solo per la Sp16 ne serviranno circa 40. Poi si dovrà attendere che il cemento sia "tirato" cioè completamente asciutto, infine i blocchi devono essere installati. Un intervento di competenza della provincia di Pisa. "Quando sarà riaperta? – continua il primo cittadino – Ci auguriamo che possa riaprire quanto prima, forse già a metà della prossima settimana. Si tratta di una strada fondamentale per la nostra viabilità non solo per il collegamento tra Volterra e Montecatini, ma anche perché l’unica alternativa alla statale 68. Riaprirà a senso unico alternato, poi dopo i sopralluoghi e le valutazioni dei tecnici si potrà capire quale sarà l’intervento necessario per la riapertura completa".

La sua, ultima, chiusura è avvenuta a seguito del sopralluogo dei tecnici della Provincia svoltosi nella mattinata del giorno 19 ottobre. Da lì la conferma della necessità di chiudere al traffico il tratto interessato dalla frana e deviarlo sui percorsi alternativi fino alla conclusione dei lavori per la rimozione del pericolo. Intanto è previsto per questa mattina, di sabato 26 ottobre, l’intervento di Anas sulla SS 439 nelle vicinanze di Saline di Volterra di rimozione di un autoarticolato. Operazione che comporterà la chiusura al traffico dalle 9.30 alle 12.30.