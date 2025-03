Stop discariche abusive. Ecco altre due fototrappole

PONTEDERADue nuovi occhi elettronici da cui, se i comportamenti non saranno corretti, sarà difficile sfuggire. Il Comune di Pontedera si sta dotando di due nuove fototrappole per combattere gli abbandoni di rifiuti e gli errati conferimenti. Bombole abbandonate in città, rifiuti di ogni tipo lasciati accanto alle campane del vetro, abbandoni nelle campagne piuttosto che nelle zone industriali. Insomma, tutto ciò che non è in linea con il corretto smaltimento dei rifiuti sarà sanzionato con ancora maggiore severità. "Perché sì, ci sono le attività di sensibilizzazione delle associazioni ambientali che tanto si impegnano a tutela dell’ambiente, viene svolta tutta l’informazione possibile alla cultura dei rifiuti rinforzata in alcune zone della città però poi accorre anche andare ad intercettare quei casi che si ripetono nel tempo e che meritano di essere sanzionati" spiega l’assessore all’ambiente, Alessandro Puccinelli.

"Abbiamo già identificato dei trasgressori e fatto accertamenti – spiega – questa è una strumentazione ulteriore che velocizzerà la manovra di intervento". Il corpo di polizia locale sarà quindi dotato di due fototrappole di ultima generazione: 5 mega pixel, wifi professionale integrato, 32 led infrarossi invisibili, un angolo visuale del sensore di 120° e resistente a temperature estreme (da -20° fino a 60°) e munite di protezione waterprof. Saranno installate in luoghi nascosti e potranno essere spostate di volta in volta. "Ci tengo a ringraziare la polizia locale dell’Unione Valdera per la collaborazione – dice Puccinelli – perché questa permette di raggiungere i risultati e gli obiettivi prefissati anche in tema ambientale".

l.b.