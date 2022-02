Atti vandalici al cimitero di Capannoli. Lo denuncia Fratelli d’Italia. "Qualche persona incivile e senza cuore – scrivono - in questi ultimi giorni sta mettendo a soqquadro il cimitero di Capannoli. Assistiamo a uno spettacolo vergognoso: vasi spostati, fiori gettati a terra e lampadine di illuminazione votiva rotte. Nonostante i cittadini abbiano cercato di rimettere tutto a posto, i danneggiamenti si sono registrati più volte, tra cui anche negli ultimi giorni. Certo, la responsabilità è in primis dell’autore di questi gesti vergognosi, che non ha neanche il minimo rispetto per i defunti, ma nel frattempo sindaco e vicesindaco cosa fanno? Episodi simili non sono più accettabili".

