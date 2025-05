Sport strumento di inclusione. Gioco di squadra lezione di vita

CASTELFRANCOLo sport non è solo gare, trofei e allenamenti. È anche un linguaggio universale che parla di rispetto, collaborazione e amicizia. Per questo può diventare uno strumento potente per l’inclusione, perchè riesce a far sentire parte di un gruppo anche chi, per varie ragioni, rischia di rimanere escluso. Immaginiamo una partita di basket in carrozzina, dove atleti con disabilità dimostrano che la passione e l’impegno valgono più di qualsiasi ostacolo fisico. In questi casi lo sport diventa molto di più di un’attività fisica: è un modo per conoscersi, accettarsi e crescere insieme.

Sul sito del Comune di Pisa è stato reso disponibile l’elenco delle società sportive che offrono specifiche attività dedicate a persone con disabilità, o con fragilità, precisando l’assenza di barriere architettoniche nelle loro strutture e dimostrando come l’inclusione nello sport miri a garantire a tutte le persone la possibilità di partecipare ad attività sportive in modo equo, rispettoso e sicuro, indipendentemente dalle loro caratteristiche personali,fisiche o sociali.

Questo l’elenco delle associazioni che hanno aderito: 4 Monkeys, Abc Sport, Arcadia Asd Aps, Canottieri Antoni, Canottieri Arno, Circolo La Scepre, Circolo Pgs San Ranieri Aps, Circolo Scacchistico La Torre, Club Scherma Pisa Di Ciolo, Csi Pisa, Frecce Pisane, Freccia Azzurra, Ies Basket, Il Nuovo Fontanile, Judo Champion, Litorale Pisano, Mds Centro Ginnico, Movimentoinactor. Passion Dance, Pisa Ovest, Pisa Road Runner, Pisapadel, Pisascherma, Scintilla, Solidago Fitness, Spazio Yoga, Studio Danza Pisa, Top Fit, Tsn Pisa. World Fitness. Queste sono alcune delle tante associazioni sportive che aprono le porte a tutti.

In questi spazi il talento non si misura solo con il cronometro o con il punteggio ma con il sorriso di chi si sente finalmente parte di qualcosa. "Un’importante sinergia – afferma l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa – tra sport, disabilità e fragilità che ci ha portato a effettuare uno screening di tutte le realtà sportive del territorio che hanno segnalato le proprie attività dedicate a persone con disabilità o con fragilità".

Inoltre il Comune di Pisa ha acquistato un autobus attrezzato per trasportare persone con disabilità e che metterà a disposizione delle associazioni che ne fanno richiesta in occasione delle manifestazioni sportive che si tengono a Pisa. Lo sport, insomma, può insegnarci a guardare oltre le differenze e a scoprire quanto possiamo imparare gli uni dagli altri. Essere inclusivi significa ricordarsi che una squadra è più forte quando ogni giocatore si sente importante e parte di qualcosa. Perché, come dice un famoso detto sportivo: "Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano".