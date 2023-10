Sport e solidarietà: 5mila euro alla Misericordia di Montecalvoli

Un assegno da 2.800 euro raccolti durante la prima edizione della Festa dello Sport organizzata dal Santa Maria a Monte Calcio con la polisportiva La Perla al centro polisportivo "Romano Fogli". Un assegno da 2.500 euro frutto della "Giornata della Solidarietà" organizzata da La Perla Over 40 di Montecalvoli in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Loco. I soldi – in totale 5.300 euro – sono stati consegnati al governatore della Misericordia di Montecalvoli Angelo Grossi per l’acquisto di due ambulanze. Da parte della Misericordia e delle società che hanno effettuato la raccolta un grazie a tutte le società organizzatrici e partecipanti agli eventi, alla Pro Loco e a tutte le persone.