"Spariti i lavori a studi medici e capannoni del carnevale"

SANTA CROCE

"Che fine hanno fatto i lavori di riqualificazione dei capannoni del carnevale e degli studi medici di Staffoli per i quali l’amministrazione comunale precedente aveva già previsto l’affidamento di un progetto esecutivo?" Lo chiede il gruppo di opposizione Insieme per Santa Croce alla giunta Giannoni. "La riqualificazione e messa in sicurezza dei capannoni del Carnevale, casa di tante associazioni che, oltre a fare della socialità, contribuiscono a portare lustro al nostro Paese ben oltre i confini del territorio comunale – le parole del gruppo di opposizione di centrosinistra – come la riqualificazione degli studi medici di via Livornese a Staffoli sono spariti da qualsiasi programmazione di intervento, nel 2025 e negli anni a seguire". "Riguardo alla gestione del servizio di raccolta rifiuti e al contrasto all’abbandono – aggiunge Insieme per Santa Croce – riteniamo che si debba fare di più in termini di comunicazione ed educazione alla cittadinanza visto che ci troviamo con una popolazione con un turnover tra i più alti della nostra regione".