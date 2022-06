Sotto la Rocca d’estate "Mai così tanti eventi"

Un cartellone da vera ripartenza. "Pieno di novità e frutto di tanti sforzi", dice l’assessore alla cultura Loredano Arzilli parlando della programmazione estiva per San Miniato e le frazioni che è già decollata . Il pienone a La Luna è Azzurra è stata una conferma

Assessore, le prime iniziative sono partite con il botto?

"Prima del festival del teatro di strada abbiamo avuto La Notte Nera, che è andata benissimo. Poi la Luna è Azzurra è stata una tre giorni di autentiche soddisfazioni: ha trasformato San Miniato come il luogo perfetto di una favola per grandi e piccini, tutta a lieto fine".

E anche i numeri lo confermano?

"Senza dubbio. Non abbiamo l’affluenza esatta per le tre serate in quanto il bus navetta è sempre stato gratuito. Ma se pensiamo che l’anno scorso, nella versione ridotta per il Covid e con l’obbligo del green pass, abbiamo registrato 2mila 500 presenza, quest’anno abbiamo ampiamente superato le 7mila. Quindi un successone limpido",

Il cartellone estivo è in pieno svolgimento?

"Si, e posso dire che secondo noi non manca nulla. Ci sono tante conferme, molto gradite ai cittadini, con offerte per tutte le età e tutti i gusti e ci sono anche delle importanti novità. Penso al teatro nelle frazioni che quest’anno vedrà tre serate: il 23 giugno a Ponte a Egola, il primo luglio a Stibbio e l’8 luglio a San Donato. Abbiamo voluto che tutte le frazioni potessero godere di una programmazione estiva. Poi, naturalmente, ci sarà il cinema sotto le stelle che è un’esperienza collaudata, e in agosto il festival del Pensiero popolare e il palio di San Rocco nel rione Scioa della città".

E il festival del cortometraggio che segnali sta dando...

"Stanno arrivando elaborati da tutta Italia e per la prima volta anche dall’estero. Anche dagli Stati Uniti. E quest’anno, il 28 luglio, per la premiazione, abbiamo assicurata la presenza del registra Franco Brogi Taviani". Spazio anche alla musica?

"Certo con Musicastrada e con ll concerto (29 luglio) della pianista Frida Bollani Magoni, un’iniziativa del Comune con il Dramma Popolare".

A quali progetti state lavorando per il futuro?

"I 400 anni della Diocesi e della città di San Miniato ci vedranno impegnati con molte iniziative in via di definizione"

Carlo Baroni