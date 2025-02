Soroptimist e carabinieri per le vittime di violenza

PECCIOLINel territorio l’unica "Stanza tutta per sé", dedicata alle donne che vogliono denunciare violenze e soprusi o che hanno semplicemente bisogno di parlare e avere consigli, è stata aperta nel novembre del 2023 alla stazione carabinieri di Peccioli. Questo grazie all’iniziativa del Club Soroptimist International Valdarno Inferiore in collaborazione con la comandante della compagnia carabinieri di San Miniato, maggiore Francesca Lico e al luogotenente carica speciale Domenico Cascello, allora al comando della stazione di Peccioli.

"Il congedo del luogotenente Cascello che va in pensione, del quale il Club Soroptimist International Valdarno Inferiore ha avuto il privilegio di apprezzare la competenza e profonda sensibilità umana – scrive il Soroptimist con la presidente Patrizia Di Pasquale – è occasione di riflessione sul rapporto con le istituzioni per la tutela dei diritti delle donne vittime di violenza. Le stanze, a distanza di dieci anni dalla loro ideazione, sono circa 300 su tutto il territorio nazionale e costituiscono punto di riferimento di moltissime vittime.

La domanda è quanto l’incremento di luoghi protetti per l’ascolto e per la denuncia da parte delle donne di violenze agite su di loro, per lo più in ambiti familiari, possa, da solo, costituire una forma di reale contrasto alla violenza di genere. Certamente si tratta di presidi di civiltà giuridica e di sensibilità istituzionale nei confronti di un fenomeno che ha radici profonde in sistemi diseguali di potere".

"La collaborazione con i carabinieri, soprattutto nei piccoli centri, costituisce un valido strumento di sostegno e di sensibilizzazione a una cultura dell’autodeterminazione per le donne in situazioni di vulnerabilità – conclude Di Pasquale –. Per questo motivo tutte le socie del Soroptimist Valdarno Inferiore desiderano ringraziare per il lavoro svolto il luogotenente Cascello, con i loro migliori auguri di buon pensionamento".