Sopralluoghi a San Miniato per spostare il Punto Prelievi

Il Comune ha dato da tempo il pieno assenso. La Sds, si apprende, è disponibile ad accorciare i tempi. Sta alla Misericordia mettere velocemente a disposizione i locali per poter garantire alla cittadinanza un punto prelievi a San Miniato, un presidio sanitario indispensabile fondamentale, visto il numero della popolazione anziana, o comunque con evidenti difficoltà a muoversi. Il punto prelievi deve lasciare – come da programma – la sede attuale al Degli Infermi di San Miniato e, nei mesi scorsi, la Misericordia aveva dato la disponibilità ad ospitare il servizio. "Nei prossimi giorni – spiega il sindaco Simone Giglioli – faremo un sopralluogo, insieme alla Società della Salute ed agli amministratori dell’associazione di volontariato: il punto sta tutto nell’idoneità dei locali che verranno messi a disposizione e quali lavori di eventuale adeguamento devono essere-fatti". Tutto lascerebbe pensare che, a questi punti, ogni decisione definitiva in merito sia rimandata al 2024. "La Sds è aveva dato piena disponibilità – aggiunge il primo cittadino –: l’operazione si poteva fare anche in tempi brevissimi, ovviamente,m ripeto, dipende dai locali che devono comunque avere alcune caratteristiche per ospitare il servizio". Per il sodalizio significherebbe aumentare e rafforzare la presenza nei bisogni della comunità e rafforzare il ruolo. Confermando una scelta che sta perfettamente nell’essere una Misericordia.