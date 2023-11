Sono Ko gli ascensori del Cencione. Tutta la struttura è rimasta al buio: "Un dramma per la festa del tartufo"

Si lavora senza sosta. Senza l’impianto di risalita del Bastione che, con due ascensori, serve il parcheggio della Valle del Cencione, il la città potrebbe andare in crisi il primo giorno della mostra mercato del tartufo. La tempesta Ciaran ha messo Ko la struttura. Lo conferma il sindaco.

"Acqua, in maniera copiosa – dice il primo cittadino – è filtrata dentro gli ascensori. L’impianto non riceve più l’energia elettrica, e tutto il bastione è al buio". Un dramma. Ascensori fermi e rampe senza luce. Un disagio che va avanti da giorni. Ma ora è urgentissimo correre ai ripari. "Abbiamo bisogno della struttura completamente funzionante durante la mostra che apre sabato – aggiunge Giglioli – . L’area di sosta del Cencione è strategica e senza il servizio di risalita sarebbe un problema. La piazza per la sosta è comunque perfettamente agibile".

Quest’anno la mostra del tartufo deve già fare a meno dell’auditorium del Bastione, inagibile prima di Ciaran per una infiltrazione impiotante causata dalla rottura di una fognatura. "Su quest’opera siamo già d’accordo con Acque Spa che deve effettuare i lavori – conclude il sindaco –. Ma in questi giorni, con quello che è successo, e con i problemi urgenti agli ascensori, non è stato possibile procedere. Quelli li faremo più avanti, sempre con celerità, ma non subito".

La priorità ora è dare corrente elettrica alla struttura. Anche il fatto dell’interno al buio è un disagio su un disagio: rende impraticabile, almeno di notte, la risalita a piedi: troppe le rampe di scale, troppo pericoloso. I tecnici stanno lavorando. E’ corsa contro il tempo.

Carlo Baroni