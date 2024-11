Soldi alle zone alluvionate: "Tre milioni di inverventi"

Ecco il focus dei lavori da parte della Provincia di Pisa nelle zone della Valdicecina devastate dalle alluvioni di settembre e ottobre. "Nella seduta del consiglio provinciale dello scorso 11 novembre abbiamo approvato a maggioranza, con l’astensione del gruppo di opposizione, il documento che dispone uno stanziamento di 3 milioni dall’avanzo di amministrazione per il ripristino della viabilità a seguito agli eventi alluvionali nella ValdiCecina - dichiara il presidente della Provincia, Massimiliano Angori - saranno oggetto degli interventi a cura della Provincia, le seguenti arterie: la Sp 18 dei Quattro Comuni, la Sp 19 della Camminata, la Sp 57 del Poggetto. Presumibilmente, se le risorse saranno sufficienti, gli interventi riguarderanno anche la Sp 13 del Commercio interessata nell’ultimo evento del 18 ottobre, la Sp 20 del Lodano e la Sp 329 del Passo di Bocca di Valle". L’intervento concluso riguarda la Sp della Camminata che attraversa il Torrente Sterza, del valore di circa 200mila euro. In corso, inoltre, i lavori di ripristino al ponte sulla Sp57, nel territorio di Guardistallo, che collega l’alta Valdicecina alla bassa Valdicecina, per 750mila euro. "La Provincia di Pisa dunque sta facendo la propria parte in maniera operativa, pur essendo un ente di secondo livello" conclude Angori.