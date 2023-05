Soldati fucilati Lapide alla memoria

Una lapide in ricordo dei soldati ingiustamente fucilati nella prima guerra mondiale. E’ stata inaugurata a Fauglia. Alla cerimonia hanno partecipato, insieme al sindaco e alla giunta, il Presidente dell’Anpi di Pisa Bruno Possenti, il comandante della stazione dei carabinieri Andrea Faraglia e due classi delle medie. Dopo aver osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’alluvione dell’Emilia Romagna, rappresentato anche dalle bandiere a lutto, è stata scoperta la lapide "L’iniziativa – ha detto il sindaco – è per noi un atto doveroso di riparazione storica in ricordo di tutti quei militari italiani ingiustamente fucilati".