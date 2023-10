Società della salute, rinnovo dei comitati di partecipazione

La Società della salute dell’Alta Val di Cecina Valdera informa che sono state avviate le procedure per il rinnovo dei comitati di partecipazione zonali, delle Società della salute e aziendali.

I comitati di partecipazione sono composti da membri designati dalle associazioni rappresentative dell’utenza e dall’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nelle comunità locali e hanno la funzione di consultazione e proposta in merito all’organizzazione ed erogazione dei servizi.

Il percorso di rinnovo dei comitati è quindi un’occasione per rilanciare il sistema di partecipazione e per coinvolgere nuove associazioni, per cui la Società della salute invita tutte le associazioni interessate, non ancora presenti nel comitato, a presentare domanda per aderire.

La domanda di adesione può essere presentata in qualsiasi momento tuttavia, per una prima ricognizione, sarà elaborato un primo elenco entro il 20 di ottobre, in modo da deliberare entro lo stesso mese la composizione del nuovo comitato di partecipazione zonale.