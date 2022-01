San Miniato, 8 gennaio 2022 - Complicato intervento di soccorso nella mattina di sabato 7 gennaio allo svincolo di San Miniato della Fipili. Sono intervenuti il 118 e la polizia stradale. Con loro anche l'elicottero Pegaso. Il ferito è un giovane che avrebbe tentato di togliersi la vita lanciandosi dal cavalcavia in corrispondenza dell'uscita. L'allarme è stato dato dagli automobilisti che passavano in zona. Lo svincolo di San Miniato è stato temporaneamente chiuso. L'elicottero Pegaso è atterrato in un campo poco distante dall'uscita e ha quindi trasferito il ferito in ospedale a Firenze.

