Sirena sventa il furto nello studio dell’avvocato. Alessandro Lambertucci

"Questa volta è toccato a me". Con questa frase su Facebook l’avvocato Alessandro Lambertucci, consigliere comunale e capogruppo della minoranza di centrodestra Per un’altra Santa Croce, ha commentato l’effrazione che un ladro ha commesso nel suo studio, tra le 17,30 e le 19,15 di mercoledì, in via Caravaggio a Santa Croce. "Dentro lo studio ho fatto installare da anni una vecchia sirena che quando scatta è particolarmente fastidiosa – racconta Lambertucci – Ha un suono che entra nelle orecchie ed è difficile da sopportare anche per pochi secondi. Penso sia stato questo a far scappare il ladro che non ha toccato niente. Ora farò installare anche le telecamere così, se dovesse ricapitare, ma spero di no ovviamente, potrà essere possibile vedere l’autore del furto o del tentato furto. Ho sporto denuncia ai carabinieri".