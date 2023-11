Sindaco fa da guida in Comune ai nuovi residenti

Il sindaco Cristiano Alderigi, cicerone e perfetto "padrone di casa" insieme agli assessori, è la guida agli uffici e servizi comunali (con il supporto dei dipendenti) per i nuovi residenti di Calcinaia. "Il municipio è la casa della comunità – si legge sul sito del Comune – Per questo deve essere accogliente e ospitale, a maggior ragione con chi si è trasferito da poco nel nostro territorio. Da questa idea prende spunto l’iniziativa ’Benvenuti nella Casa Comune!’, un modo per creare un filo diretto coi nuovi residenti e far sapere cosa il Comune può effettivamente fare per loro, ma anche dove si trovano i vari uffici o a chi rivolgersi per determinate necessità. Non solo, sarà anche l’occasione propizia per ascoltare direttamente dalla voce di amministratori e dipendenti come funzione la macchina comunale e quale iter deve seguire una determinata pratica". I nuovi residenti hanno ricevuto a casa una lettera di invito e possono iscriversi gratuitamente, compilando un semplice form, ad uno dei restanti appuntamenti, tutti dalle 17 alle 18,30: giovedì 30 novembre, giovedì 14 dicembre e giovedì 18 gennaio. Per iscriversi accedere tramite qr-code sul sito del Comune di Calcinaia o telefonare al numero 0587 265442.