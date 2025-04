Sicurezza Statale. Comune chiede soldi alla Regione

MONTOPOLIAttraversamenti pedonali luminosi e marciapiedi in sicurezza sulla Tosco Romagnola a Casteldelbosco. Il Comune di Montopoli, con delibera di giunta, ha deciso di partecipare al bando approvato dalla Regione Toscana con la delibera di giunta numero 60 del 27 gennaio scorso per "l’assegnazione dei contributi per azioni per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, tesi a migliorare la sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità attraverso misure di regolamentazione del traffico, riqualificazione del sistema viario, creazione di percorsi e corsie preferenziali anche per la mobilità ciclopedonale e misure tese alla messa in sicurezza delle mobilità su due ruote a motore".

La percentuale massima di cofinanziamento, trattandosi di una strada statale interna a un centro abitato "per la quale il Comune di Montopoli ha definito con Anas convenzioni, atti di intesa o atti equivalenti, per mezzo dei quali abbia competenza ad attuare interventi per la messa in sicurezza della tratta stradale nazionale", la percentuale massima di cofinanziamento è pari al 50% del costo complessivo della domanda fino al raggiungimento di un importo massimo di cofinanziamento per domanda di 60mila euro.

Per questo motivo l’ufficio tecnico comunale ha predisposto un progetto del costo totale di 117.774,31 euro. La metà di questi, se l’ente guidato dalla sindaca Linda Vanni riuscirà ad essere inserito nel bando della Regione, arriveranno da Firenze (cioè 58.887 euro). L’altra metà, identica somma, verrà stanziata dal Comune di Montopoli.