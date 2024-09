Sicurezza in città e al Lotti. Fratelli d’Italia: "Ecco cosa proponiamo"

Dalla sicurezza in città a quella del personale sanitario nei presidi ospedalieri. Fratelli d’Italia si prepara a portare sul tavolo di Palazzo Stefanelli proposte e idee per migliorare la vita di cittadini e professionisti. Nel Consiglio comunale di domani pomeriggio, il principale gruppo consiliare di opposizione porterà al dibattito quattro mozioni. "La prima mozione – illustrano i consiglieri di FdI – riguarda la proposta di istituire una Commissione speciale per il riesame e la modifica del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, ormai in vigore da oltre dieci anni. Riteniamo che sia giunto il momento di aggiornarlo per adeguarlo alle mutate esigenze della città, per costruire un regolamento moderno e che permetta la deburocratizzazione della nostra amministrazione".

Poi una mozione sulla Vespa. "Chiediamo – dicono – al Consiglio comunale di impegnare il sindaco ad attivarsi presso le istituzioni competenti, comprese la Regione Toscana e il Governo nazionale, per tutelare la Vespa, simbolo storico e culturale della nostra città, dalle restrizioni imposte dal Green Deal europeo e altre normative che rischiano di limitare la circolazione dei veicoli a benzina e miscela". Quindi le due mozioni sulla sicurezza. La prima a difesa del personale sanitario. "Invitiamo la Giunta comunale a sollecitare le istituzioni regionali per adottare delle misure di contrasto alle aggressioni nei confronti del personale sanitario in servizio presso gli ospedali e ambulatori pubblici della Toscana, con un’attenzione particolare alle postazioni collocate sul territorio del Comune di Pontedera. La sicurezza degli operatori sanitari è da sempre una priorità di Fratelli d’Italia".

L’altra riguarda la sicurezza urbana. "Fratelli d’Italia propone otto punti chiave per una città che sia al contempo più accogliente e più sicura – dicono da FdI –. Tra le proposte, l’aumento degli impianti di videosorveglianza, la promozione del vigile di quartiere e l’implementazione del controllo di vicinato. In questa mozione, esprimiamo anche la nostra gratitudine alle Forze dell’ordine e alla Polizia locale per il loro prezioso lavoro a tutela dei cittadini". "Questi provvedimenti – dichiara Matteo Bagnoli, capogruppo FdI in Consiglio comunale – testimoniano l’impegno di Fratelli d’Italia Pontedera per la sicurezza dei cittadini, per la valorizzazione della Vespa, un simbolo di Pontedera nel mondo e per l’adeguamento delle istituzioni locali alle esigenze del presente".