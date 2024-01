Si ferisce e perde sangue. Allarme alla stazione

PONTEDERA

Sangue ovunque. Sulle scale, sui pavimenti dei corridoi e anche sui muri. Sembravano i resti di una mattanza. In un primo momento si era sparsa la voce che alla stazione ferroviaria, intorno alle 21 di martedì, fosse scoppiata una rissa con il ferimento di una persona soccorsa in codice rosso dal 118 e trasportata in ospedale. L’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Pontedera, arrivati la sera stessa, è servito ad avviare una prima ricostruzione dell’episodio. Ma non a fare totale chiarezza. Così ieri mattina gli stessi carabinieri, con il supporto della polizia locale, hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello scalo ferroviario ed è emerso che la sera di martedì non c’è stata alcuna rissa. Nessuna lite e nessuna colluttazione. Lo spargimento di sangue è stato causato dalla ferita che un uomo di origine straniera, ubriaco fradicio, si è procurato con i cocci di una bottiglia di birra. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o accidentale. Sta di fatto che l’uomo, anche a causa del suo stato di scarsissima lucidità a causa del troppo alcol ingerito, non è riuscito a contenere la fuoriuscita di sangue che è finito per terra e ha imbrattato diversi ambienti della stazione. "Purtroppo, anche se molte volte non fa piu notizia, il degrado, l’insicurezza, spaccio e prostituzione fanno ancora da cornice alla stazione e in quel quartiere – commentano Domenico Pandolfi e Michela Crespina della Lega – Ben lo sanno purtroppo i residenti, vittime incolpevoli di questa situazione. L’amministrazione comunale, con gli strumenti a disposizione, deve intervenire e mettere in campo tutte le risorse possibili per riappropriarsi del territorio". Il problema della sicurezza alla stazione viene sollevato anche da un addetto alle pulizie spintonato ieri mattina da un uomo in bicicletta mentre puliva le tracce di sangue dal corridoio.

gabriele nuti