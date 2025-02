"Si è rivisto il Cenaia caparbio e battagliero"

Il Cenaia vince una gara combattuta a Certaldo, rientra in piena zona play off e domenica, vincendo in casa contro la Sestese che è seconda, potrebbe anche balzare alle spalle dell’ormai imprendibile Camaiore. Gli arancioverdi di Sena si sono rimessi in carreggiata nelle ultime giornate e ora puntano dritti a quel secondo posto che consentirebbe loro di disputare i play off con due risultati su tre a disposizione (per passare basta anche il pareggio dopo i tempi supplementari). Mancano otto partite alla fine del girone A di Eccellenza e Canessa e compagni hanno ingranato la marcia giusta. "A Certaldo non è stata una passeggiata – commentano in casa arancioverde – Trasferta impegnativa per la forte pioggia e il campo appesantito nonché per la fame messa in campo dalla squadra di casa in cerca di punti salvezza. Ma la prestazione dei nostri eccelle per caparbietà e per spirito di squadra. Stiamo tornando a vedere con continuità lo spirito che ha contraddistinto il Cenaia negli ultimi anni". Cenaia quarto con 36 punti.

Dai play off del Cenaia le squadre di Valdera e zona del Cuoio scivolano direttamente in zona play out (Mobilieri Ponsacco e Fratres Perignano) e alla retrocessione (Cuoiopelli). I Mobilieri riescono a strappare tre punti a Santa Croce a una Cuoiopelli bella solo nel primo tempo, come troppe volte è capitato in questa stagione. Conciari in vantaggio con un grande gol di Campo, si chiudono e per il Ponsacco è dura. Nella ripresa Tocchini manda in campo Pallecchi che in sette minuti segna una doppietta e ridà fiato ai rossoblu, mentre la Cuoiopelli si spenge. Andreotti fa tris su rigore. Mobilieri Ponsacco quintultimi a 23 punti. Finisse ora il campionato giocherebbero i play out in casa contro il Certaldo o il Ponte Buggianese (penultime appaiate con 20 punti). Cuoio ultima con cinque punti e condannata alla Promozione. Ma per i ragazzi di D’Addario questo campionato serve a maturare e acquisire esperienza per il futuro. Il Fratres Perignano pareggia in casa della Sestese seconda in classifica ed è quartultimo con 22 punti. Come per i Mobilieri finisse ora il campionato sarebbe spareggio play out contro Certaldo o Ponte Buggianese. Difficile che Ponsacco e Perignano possano evitare gli spareggi per non retrocedere. La salvezza è sette punti.