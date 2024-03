Sì alla telecamera al sottopassaggio

PONTEDERA

Nuove telecamere nel sottopassaggio della passerella che porta la Villaggio scolastico e un nuovo lampione in via Rio Pozzale a Pardossi. Sono i risultati ottenuti nel consiglio comunale di ieri dai consiglieri Matteo Bagnoli e Franco Valleggi che si sono visti approvare le due rispettive mozioni volute "per migliorare la sicurezza pubblica a Pontedera e Pardossi". Per quanto riguarda i nuovi occhi elettronici in un luogo quotidianamente frequentato da centinaia di studenti. "La nostra proposta per l’installazione di telecamere di sorveglianza nel sottopassaggio pedonale della passerella è stata accolta con favore e approvata dal consiglio comunale – dicono i due consiglieri di Fratelli d’Italia –. Ascoltando le preoccupazioni dei nostri cittadini, in particolare degli studenti del Villaggio scolastico, abbiamo agito per contrastare la sensazione di insicurezza causata da fenomeni di microcriminalità e spaccio. L’installazione delle telecamere non solo fornirà un deterrente contro i comportamenti illegali, ma anche prove fondamentali per le autorità nella prevenzione e persecuzione dei reati".

E sulla mozione relativa a Pardossi. "Grazie al nostro impegno – continuano Bagnoli e Valleggi – un tratto di strada buio e poco sicuro sarà presto illuminato, migliorando la visibilità notturna e riducendo il rischio di incidenti e criminalità. Questa vittoria è un passo avanti verso una comunità più sicura e protetta. Continueremo a monitorare attentamente entrambe le situazioni per garantire un’attuazione tempestiva delle misure di sicurezza e per assicurare il benessere di tutti i cittadini di Pontedera e Pardossi. E vigileremo per fare in modo che questi lavori vengano svolti in maniera celere".