Shakespeare, 37 opere concentrate in soli 90 minuti

POMARANCE

Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: come condensare l’opera omnia del Bardo, 37 opere, in soli 90 minuti? E’ la sfida artistica in scena l’11 gennaio alle 21.15 al teatro dei Coraggiosi con lo spettacolo “Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti’’ una parodia di tutti i lavori di William Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative. Veloce, spiritoso e fisico, è pieno di risate per gli amanti e soprattutto per gli odiatori di Shakespeare. Portare in scena le opere complete di Shakespeare in 90 minuti è una sfida teatrale un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo. La potenza e la poesia dei suoi versi vengono prevedibilmente meno ma lo scopo, in fondo, non è altro che divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato comico che si cela anche nelle tragedie più cupe. Regia e interpretazione di Lorenzo Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli. Lo spettacolo è una produzione La Macchina del Suono/TieffeTeatro Milano. Il costo dei biglietti: posto unico intero 10 euro, ridotto 8 euro.