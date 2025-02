Sgandurra al Quirinale. Ricevuta dalla sindaca

MONTOPOLILa professoressa Giuseppina Sgandurra, cittadina di Montopoli, il 26 sarà insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per "il supporto offerto alla ricerca con coinvolgimento e professionalità". La professoressa Sgandurra, associata dell’Università di Pisa al dipartimento di medicina clinica e sperimentale e responsabile del laboratorio Innovate all’Irccs Stella Maris, abita a Marti ed è stata ricevuta dalla sindaca di Montopoli Linda Vanni. "Sono emozionata e felice per questo riconoscimento assolutamente inaspettato", il commento della professoressa durante il ricevimento in municipio. Riceverà il riconoscimento da Mattarella insieme a Giovanni Arras, dottorando. "Per noi è grande motivo d’orgoglio sapere che una nostra concittadina riceverà questo riconoscimento – ha detto la sindaca Linda Vanni – per questo motivo, dopo la cerimonia in Quirinale, sarà sottoposto al consiglio comunale il conferimento delle benemerenza civica a Giuseppina Sgandurra".