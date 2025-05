Settimana della Bonifica: "Acqua, criticità e risorsa". Convegno al Santa Chiara

Sabato prossimo dalle 9 alla Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato si terrà il convegno "Acqua: criticità e risorsa. Modelli di sviluppo e sostenibilità per il futuro della società e dell’ambiente". Un evento di sensibilizzazione sul tema dell’acqua, sottolineando la necessità di ridurre gli sprechi e adottare comportamenti per contrastare il cambiamento climatico. E’ una delle tappe per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia da Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue). L’evento si terrà quest’anno dal 18 al 25 maggio e sarà declinato attorno al tema "Il cerchio dell’acqua". "Come ogni anno – spiega il presidente di Anbi Toscana, Paolo Masetti – la Settimana della bonifica è l’occasione per mostrare ciò che i Consorzi sono, per evidenziarne le attività e per essere vicini ai cittadini consorziati. Un momento importante di confronto e di incontro nei vari territori". Le opere idrauliche in carico al Consorzio che ha competenza anche su San Miniato contano 20 impianti idrovori, 35 casse di espansione, 953 km di argini e poco meno di 2000 manufatti comprendenti briglie, cateratte, botti a sifone, difese di sponda.