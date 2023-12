"Sesto potere" apre la stagione di prosa del Verdi

SANTA CROCE

Inizia la stagione di prosa nel rinnovato teatro Verdi di Santa Croce. Stasera, alle 21, lo spettacolo "Sesto potere" con Francesco Montanari e Cristiano Caccamo (nella foto), scritto e diretto da Davide Sacco. La trama è accattivante. In un garage tre ragazzi lavorano per il partito di destra e creano fake news per manipolare la campagna elettorale e i sondaggi sono a loro favore, ma quando Malosi, un giornalista molto seguito, distrugge in diretta il vicesegretario del partito, crollano drasticamente. I tre decidono di screditare il giornalista e investono migliaia di euro per mettere in rete la notizia che Malosi ha preso dei soldi dalla sinistra per pilotare la campagna elettorale. La televisione sospende la rete di Malosi, i tre ragazzi esultano, ma hanno anche finito il budget e iniziano a litigare tra loro.

La stagione prosegue mercoledì 17 gennaio con Giuliana De Sio e Alessandro Haber protagonisti de "La signora del martedì" di Massimo Carlotto. Poi sarà la volta di Andrea Pennacchi, Vanessa Scalera, Lunetta Savino, Nicola Rignanese, Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Massimo Grigò, Alvia Reale e Roberto Valerio, poi ancora Drusilla Foer, Antonio Milo, Adriano Falivene e Elisabetta Mirra. Info 0571 81629.