A teatro per parlare di sessualità. E’ questo il tema attorno a cui ruota il reading teatrale "Sesso e vecchi merletti" che sarà messo in scena l’8 dicembre alle 21 al circolo Arci Il Botteghino di La Rotta. Un viaggio attraverso ciò che "ci riguarda tutti" prodotto da Lotus Teatrodanza e portato sulla scena da Chiara Migliorini e Benedetta Rustici, in modo da scandagliare in che modo la sessualità ha a che fare con la società e con il modo di vivere i rapporti nei diversi contesti. Questione dalla quale si svilupperà una dinamica irriverente, grottesca, sensuale e poetica in cui si muovono due attrici, raccontando aneddoti, ponendo domande, confessandosi e confidandosi.Un esperimento teatrale originale.