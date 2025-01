Servizio civile alla Misericordia. Ci sono 6 posti

Ci sono sei posti per il servizio civile alla Misericordia di San Miniato, una delle più antiche della Toscana. Due i progetti: "Qualità del soccorso emergenza" e "Qualità del soccorso". Dei sei posti a disposizione, due saranno destinati a operatori con minori opportunità (bassa scolarizzazione). Le domande si possono presentare esclusivamente online entro le 14 del 18 febbraio. I cittadini residenti in Italia o all’estero possono accedere solo con Spid; icittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo Spid, potranno accedere ai servizi della piattaforma attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento. Per tutte le informazioniè possobile contattare la Misericordia ai numeri 0571418200 – oppure 3471739294