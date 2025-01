Servizi cimiteriali. Affidamento gestione

PONTEDERAAvviate le procedure per affidare di nuovo i servizi cimiteriali di Pontedera. Già nel 2023, infatti, la giunta aveva deliberato gli indirizzi per l’affido sperimentale a terzi della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Pontedera. Una sperimentazione di un anno affidata alla società Servizi Cimiteriali Srl per un totale di oltre 117 mila euro. Si tratta dell’esternalizzazione del servizio per l’esecuzione di operazioni necroscopiche e cimiteriali e di manutenzione ordinaria del patrimonio cimiteriale. Un contratto che si è concluso il 31 dicembre 2024. Durante l’ultima giunta dello scorso anno è stato deciso di avviare nuovamente le procedure per un nuovo affidamento valido per un anno. Le differenze rispetto al precedente affidamento stanno in alcune clausole, per esempio, in caso di rinnovo, che si possa prevedere la possibilità per la stazione appaltante di recedere anticipatamente entro sei mesi prima della scadenza contrattuale, includere la gestione degli allacciamenti e dei distacchi delle luci votive delle sepolture nei cimiteri comunali, interventi di sostituzione lampade votive.

Prevedere clausole di opzione per i servizi aggiuntivi su richiesta dell’ente quali la pulizia straordinaria o interventi straordinari di manutenzione del verde, rimozione di scritte, disegni o altre forme di vandalismo all’interno delle aree cimiteriali o sui muri di cinta. Ma anche il rilascio delle autorizzazioni alle inumazioni e alle tumulazioni, rilascio concessioni delle sepolture, rinnovo concessioni scadute, istruzione pratiche per estumulazioni, esumazioni, resti mortali o ceneri. Il prossimo passo sarà quindi la pubblicazione dell’avviso per la ricerca di un operatore economico che possa soddisfare i requisiti e gestire i servizi per i cimiteri comunali per poi passare all’affidamento vero e proprio.