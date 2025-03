"Serve una scuola nuova". Mini al ministero istruzione

Nel tour pisano la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti ha fatto tappa alla scuola Primaria Guerrazzi di Castelfranco (dopo Montecatini Valdicecina e Terricciola) e prima di raggiungere Pisa. L’edificio della Guerrazzi è datato. La sottosegretaria ne ha preso atto e recepito la richiesta del sindaco Fabio Mini di affrontare la questione al tavolo governativo, con la Regione e con l’Ufficio scolastico per verificare la possibilità di finanziamenti. La scelta futura è su due binari. "Costruire una nuova Primaria nella zona degli impianti sportivo o dove si trova l’attuale scuola in via Magenta", ha detto Mini. Frassinetti, intanto, ha invitato lo stesso Mini al ministero dell’Istruzione per la prossima settimana "per capire come affrontare la questione della Guerrazzi".

La sottosegretaria è stata accolta alla Primaria dal dirigente dell’Istituto comprensivo da Vinci Sandro Sodini e dalla vice Cristina Picchi. "Complimenti al dirigente Sodini, e anche al sindaco – ha detto Frassinetti al termine della visita – per l’ottima organizzazione del sistema scolastico a Castelfranco". "Abbiamo ribadito l’importanza della sicurezza degli studenti che è al primo posto sia per l’amministrazione comunale che per il ministero dell’Istruzione", ha concluso Mini.